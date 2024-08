Sequestrato Stabilimento Chimico: Indagati per Anni di Sversamenti Tossici

Un impianto industriale del polo chimico è stato posto sotto sequestro preventivo dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura di Pescara. Il provvedimento, eseguito dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, riguarda una società accusata di aver contaminato il suolo e le acque sotterranee con sostanze pericolose dal 2015.

Due persone sono state indagate per aver permesso, e non impedito, il rilascio di sostanze tossiche che hanno gravemente compromesso l'ambiente circostante e rappresentano un rischio significativo per la salute pubblica e per gli organismi acquatici. Nonostante le ripetute sollecitazioni delle autorità di controllo, l'azienda non avrebbe adottato le necessarie misure di contenimento.

Le indagini, condotte attraverso campionamenti e analisi ambientali, hanno rivelato una prolungata inadempienza nella gestione dei rifiuti tossici. La Guardia di Finanza ha accertato che, nonostante la denuncia tempestiva da parte della società riguardo all'inquinamento, le misure correttive necessarie non sono state implementate in modo efficace.

Il sequestro del sito industriale sottolinea la gravità della situazione e la necessità di interventi urgenti per salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica.