Serie A: Lecce sconfigge la Lazio 2-1, la Juventus domina l'Udinese 3-0 nella prima giornata

Nella giornata inaugurale della Serie A, il calcio senza tempo trova un eroe in Carletto Mazzone, mentre la lega cerca di riscoprire i valori autentici. Gli appassionati assistono a spettacolo e gol, con la Juventus in primo piano grazie a una partenza esplosiva. L'attacco è il protagonista indiscusso, con Lautaro e Osimhen autori di doppiette vincenti per Inter e Napoli. Belotti e Candreva si uniscono al quadro, creando un pareggio che delude la Roma e esalta la Salernitana.

Nel clou del fine settimana, la Juventus dimostra la sua forza a Udine, sgretolando l'Udinese con un netto 3-0. Chiesa segna dopo appena 2 minuti, sfruttando un assist di Vlahovic, il quale recupera una palla persa dai padroni di casa. Il serbo raddoppia su rigore, mentre Rabiot chiude la prima frazione con un gol di testa. La Juventus sembra rinata rispetto alla passata stagione, pronta a ritornare ai vertici grazie all'impulso di Allegri.

Nella sfida tra Lecce e Lazio, Immobile mette a segno un gol per i biancocelesti, ma poi la squadra di Sarri subisce una rimonta da parte del Lecce, che finisce per vincere 2-1. Nel match tra Atalanta e Sassuolo, De Ketelaere sigla il gol che regala all'Atalanta tre punti importanti. Mourinho e Gasperini sono costretti a guardare dalle tribune a causa delle squalifiche, ma è solo la Roma a non ottenere la vittoria, nonostante il risveglio atteso di Belotti.

