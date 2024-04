Settimana Meteo: Pioggia e Neve in Arrivo, le Previsioni Giorno per Giorno

La settimana inizia con l'arrivo dell'inverno: pioggia e neve sono attese a basse altitudini.

Lunedì 22, colpi di scena meteorologici interessano diverse regioni: piogge al Nord, instabilità al Centro, mentre il Sud gode di tempo più asciutto. Nel dettaglio, al Nord si prevedono piogge, rovesci e temporali diffusi, con nevicate sui rilievi a partire dai 400/600 metri, in rialzo durante la giornata. Le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 7 e 12 gradi. Nel Centro, l'instabilità interesserà Toscana, Umbria e Marche, con piogge e neve sopra i 800/1000 metri, mentre nel Sud si prevedono nubi sparse e ampie schiarite, senza precipitazioni e con temperature in aumento, con massime tra 15 e 20 gradi.

Martedì 23, la situazione rimane tesa al Centro-Nord con nevicate anche a quote collinari, mentre al Sud il tempo migliora gradualmente. Al Nord si conferma un'atmosfera instabile al mattino, con piogge e nevicate dai 300/700 metri, migliorando nel pomeriggio. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime tra 8 e 13 gradi. Nel Centro, la nuvolosità sarà irregolare, con rovesci alternati a brevi schiarite e nevicate sull'Appennino. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime tra 13 e 17 gradi, mentre al Sud si prevede una nuvolosità variabile, associata a qualche isolato piovasco, con temperature stabili o in lieve calo, con massime tra 15 e 19 gradi.

Mercoledì 24, il Nordovest registra ampie schiarite, mentre altrove persiste l'instabilità, con pioggia ancora sulle regioni centrali e meridionali. Al Nord si prevedono aperture con maggiore variabilità altrove, con possibilità di pioggia. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime tra 12 e 17 gradi al Nord e tra 13 e 16 gradi al Centro. Al Sud, le condizioni saranno simili a quelle del giorno precedente, con nuvolosità variabile e schiarite alternate a brevi rovesci, e temperature stabili, con massime tra 14 e 19 gradi.

Le previsioni per i giorni successivi delineano un quadro variabile: giovedì 25 con cieli parzialmente coperti e pioggia debole al Nordovest, venerdì 26 con schiarite alternate a nubi sparse su gran parte del Paese, e sabato 27 con piogge moderate soprattutto sulle Alpi e sereno al Sud.

Le condizioni meteorologiche si confermano mutevoli, invitando a tenere d'occhio il cielo in arrivo dei prossimi giorni.