Settimana Santa 2025: Piogge Intense, Venti Forti e Rischio Nubifragi

Una perturbazione atlantica porterà maltempo diffuso sull'Italia durante la Settimana Santa, con precipitazioni abbondanti e venti intensi, soprattutto al Nord e lungo il Tirreno.​

La Settimana Santa 2025 si apre con condizioni meteorologiche avverse su gran parte dell'Italia. Una profonda saccatura atlantica, alimentata da aria fredda di origine groenlandese, sta determinando un'intensa fase di maltempo che interesserà il Paese almeno fino a Venerdì Santo.​

Lunedì 14 aprile, le regioni del Nord-Ovest e le aree tirreniche centrali sono state le prime a essere colpite da piogge persistenti e temporali, con accumuli pluviometrici significativi. Le Prealpi piemontesi e lombarde, insieme a Toscana, Umbria e Lazio, hanno registrato precipitazioni tra i 60 e gli 80 mm. Nel contempo, il vento di Scirocco ha soffiato con forza, soprattutto sui mari occidentali e attorno alla Sardegna .​Meteo

Martedì 15 aprile, la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente. Tre distinti sistemi depressionari agiranno simultaneamente tra Inghilterra, Francia e il Mediterraneo, portando condizioni di maltempo sull'Italia centro-settentrionale. Le regioni del Nord-Est saranno particolarmente esposte, con possibili accumuli superiori ai 100 mm in 24 ore. Anche le Prealpi e le regioni tirreniche centrali continueranno a essere interessate da precipitazioni abbondanti .​

Mercoledì 16 aprile, un vortice ciclonico in formazione sulle Baleari si sposterà verso l'Italia, intensificando il richiamo di aria umida meridionale. Questo causerà piogge e temporali su Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, con accumuli pluviometrici che potrebbero superare i 200 mm in alcune zone del Piemonte, aumentando il rischio di criticità idrogeologiche .​

Giovedì 17 aprile, il vortice ciclonico sarà centrato sull'Italia, portando forti precipitazioni al Centro-Nord e su parte del Sud. Le Prealpi, la Liguria e la fascia tirrenica centrale saranno le aree più colpite, con accumuli che potrebbero superare i 100 mm. Le temperature subiranno un calo generalizzato, mentre i venti dai quadranti meridionali si manterranno forti, con mari agitati e possibili mareggiate .​

Venerdì 18 aprile, il vortice si sposterà gradualmente verso i Balcani, favorendo un miglioramento delle condizioni meteorologiche su Nord-Ovest, Sardegna e Toscana. Tuttavia, il tempo resterà instabile altrove, con rovesci e temporali sparsi. Le temperature non subiranno variazioni significative, mentre la ventilazione rimarrà moderata o forte .​

Per il fine settimana di Pasqua, le previsioni indicano un possibile miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a un clima più stabile e temperature in aumento, soprattutto al Sud. Tuttavia, la situazione rimane incerta, e non si escludono ulteriori perturbazioni che potrebbero influenzare le giornate festive .​Meteo

In conclusione, la Settimana Santa 2025 sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con piogge abbondanti, venti forti e rischio di nubifragi su diverse regioni italiane. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e alle eventuali allerte diramate dalla Protezione Civile.