Settimana all'insegna dell'instabilità, in arrivo due perturbazioni

Dopo una domenica caratterizzata da tempo in parte soleggiato, fatta eccezione per l'instabilità al Sud associata al vortice afro mediterraneo e per qualche temporale al Nord soprattutto su Alpi e Triveneto, la nuova settimana si preannuncia decisamente più dinamica.

L'alta pressione presente in Atlantico verrà infatti sostituita da una circolazione depressionaria via via più profonda che si organizzerà a ovest delle isole Britanniche.

Da questo vortice si dipartirà una prima perturbazione che raggiungerà l'Italia nella giornata di martedì portando venti tesi, piogge a tratti abbondanti e anche dei temporali, in particolare al Nord e sulle regioni centrali tirreniche ma con qualche influenza seppur più marginale anche sul resto della Penisola.

Da mercoledì il vortice anglosassone punterà verso l'Europa centrale spostando l'asse di saccatura in direzione dell'Italia.

A questo punto una seconda perturbazione sospinta da correnti più fredde si muoverà verso le nostre regioni interessandoci più direttamente nella giornata di giovedì.

Inizialmente il fronte colpirà le regioni settentrionali con piogge, temporali, venti tesi e un generale calo delle temperature, poi da venerdì si dirigerà verso il Centro Sud.