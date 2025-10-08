Settimana di sole sull’Italia: anticiclone protagonista, ma piogge sulle Isole

L’alta pressione garantisce tempo stabile e temperature miti fino al weekend, con lievi disturbi e locali precipitazioni su Sardegna e Sicilia tra giovedì e domenica.

Prosegue una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sull’Italia grazie al consolidamento dell’anticiclone atlantico, che domina gran parte della Penisola. Fino a sabato 11 ottobre le condizioni resteranno generalmente tranquille, con cieli sereni, temperature miti e valori leggermente sopra la media stagionale, salvo qualche disturbo localizzato sulle Isole maggiori, dove non mancheranno brevi piogge e addensamenti nuvolosi.

Giovedì 9 ottobre

La giornata sarà caratterizzata da ampi spazi di sole su quasi tutto il Paese. Al Nord tempo stabile, con qualche nuvola in più sulle Alpi orientali e le Prealpi, dove potranno verificarsi fenomeni isolati. Al Centro cielo sereno o poco nuvoloso, con velature e strati alti di passaggio e qualche addensamento serale sul medio Tirreno. Al Sud si segnala un aumento della nuvolosità sulla Sardegna, dove non si escludono piogge deboli, mentre il resto delle regioni meridionali godrà di tempo asciutto. Temperature stazionarie o in lieve rialzo: massime tra 18 e 25°C, con punte di 26°C al Sud.

Venerdì 10 ottobre

Condizioni anticicloniche confermate. Il Nord resterà soleggiato, con qualche nube mattutina sulle Prealpi centro-orientali. Al Centro cielo limpido e solo qualche velatura innocua. Al Sud tempo stabile con sole prevalente, salvo nuvolosità variabile su Sardegna e Sicilia, dove potranno manifestarsi brevi fenomeni locali. Temperature in lieve aumento, con massime tra 21 e 26°C.

Sabato 11 ottobre

L’alta pressione garantirà una giornata serena da Nord a Sud. Il cielo sarà poco nuvoloso, con qualche innocuo addensamento in serata sul Friuli Venezia Giulia. Ancora variabilità sulle Isole, dove nelle aree interne potranno verificarsi isolati piovaschi. Clima mite e stabile, con valori massimi tra 21 e 26°C.

Domenica 12 ottobre

Il bel tempo si manterrà protagonista, ma con nuvolosità irregolare su Sardegna e Sicilia, dove saranno possibili deboli piogge. Al Nord e Centro cielo sereno o poco nuvoloso, con ampie schiarite e temperature stabili.

Lunedì 13 e Martedì 14 ottobre

Inizio settimana con una possibile attenuazione dell’anticiclone e un graduale aumento della nuvolosità. Lunedì qualche pioggia debole su Liguria, Toscana e Campania, mentre martedì la nuvolosità si estenderà al Nord-Ovest, Centro tirrenico e Sardegna, dove non si escludono precipitazioni moderate. Il resto del Paese resterà in un contesto di variabilità asciutta.

In sintesi, la settimana sarà dominata da un clima stabile e gradevole, con prevalenza di sole e temperature miti, ideali per attività all’aperto. Le uniche eccezioni riguarderanno le Isole maggiori, dove si potranno registrare piogge deboli e intermittenti legate a infiltrazioni umide dal Mediterraneo occidentale. Un autunno gentile, che continua a regalare giornate quasi primaverili.