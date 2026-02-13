Settimana tra piogge e temporali, tregua solo a Carnevale

Prosegue sull’Italia una fase instabile e perturbata, con piogge, temporali e un’alternanza di schiarite e nuovi peggioramenti. Dopo un fine settimana caratterizzato da condizioni meteo diffuse di maltempo, una breve pausa è attesa in prossimità del Carnevale, prima di un’ulteriore evoluzione del quadro atmosferico.

Per sabato 14 febbraio si prevedono condizioni perturbate su gran parte del Paese. Al Nord precipitazioni diffuse con neve su Alpi e Appennino oltre i 1000 metri; miglioramento in serata sul Nordovest. Temperature in calo, con massime tra 9 e 13 gradi. Al Centro giornata instabile con rovesci e temporali, nevicate in Appennino oltre i 1500 metri. Al Sud piogge anche intense, specie sui settori tirrenici, con valori massimi compresi tra 14 e 19 gradi.

Domenica 15 il quadro migliora al Nord e sulle regioni tirreniche centrali, mentre l’instabilità persiste lungo l’Adriatico e in parte al Sud. Nuvolosità in aumento serale sulle Alpi occidentali con neve dagli 800-1000 metri. Temperature in generale lieve diminuzione.

Lunedì 16 nuovo peggioramento a partire dalla tarda mattinata: nuvolosità irregolare al Nord con fenomeni sparsi, piogge intermittenti al Centro e temporali pomeridiani soprattutto al Sud peninsulare. Le temperature tenderanno a risalire al Settentrione.

La tendenza per martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2026 indica condizioni più stabili, con ampie schiarite e fenomeni isolati, specie lungo il versante adriatico e sulle aree interne meridionali.

Per giovedì 19 febbraio è atteso un nuovo incremento della nuvolosità al Nordovest, con piogge tra Liguria e pianure lombardo-piemontesi, mentre il resto del Paese vedrà prevalere condizioni variabili o soleggiate. Il quadro resta dinamico, con alternanza tra fasi perturbate e brevi pause più stabili.