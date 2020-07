Sevel annuncia 50 assunzioni a termine, salve ferie per dipendenti

Regge il mercato dei veicoli leggeri della Sevel di Atessa che produce il Ducato. La direzione aziendale ha annunciato al comitato esecutivo delle Rsa ferie per tutti i lavoratori e nuovi contratti a termine.

Previste 50 nuove assunzioni con contratto di somministrazione e trasformazione in staff leasing dei 111 contratti in scadenza a luglio 2020. Da Pomigliano d'Arco arriveranno per l'estate 100 trasfertisti. Ferie collettive fissate dal 9 al 23 agosto; stabiliti due turni di lavoro straordinario per il turno C il 5 e 19 luglio.

"La Sevel conferma sul mercato europeo la buona tenuta dei volumi produttivi con lavoro, assunzioni e sostegno all'economia dell'Abruzzo segnata dalla crisi Covid-19" sottolinea il segretario Uilm Chieti-Pescara Nicola Manzi.

Ampia soddisfazione anche del segretario Interregionale Abruzzo-Molise Fim-Cisl Domenico Bologna: "Dopo il fermo produttivo e l'estrema incertezza che attanaglia il mondo dell'automotive, in controtendenza Sevel conferma i numeri importanti in linea con il preventivato pre-covid"