Shock a Sulmona: video degli abusi sulla 12enne finisce in chat! L'orrore a portata di smartphone

La gravità delle azioni perpetrate sul corpo e sulla dignità di una giovanissima vittima, immortalate e condivise su WhatsApp, scuote la comunità e porta in carcere tre soggetti, tra cui due minori.

Un'operazione congiunta dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sulmona ha condotto all'arresto di tre persone, un maggiorenne di 18 anni e due minori, ritenute responsabili di abusi sessuali su una ragazzina di appena 12 anni. La vicenda assume un tono ancora più inquietante per la pubblicazione e la diffusione di materiale video degli abusi attraverso gruppi di messaggistica sulla popolare piattaforma WhatsApp.

Le indagini, scattate dopo il racconto coraggioso della giovane ai propri genitori, hanno svelato un quadro di reati estremamente gravi. Gli accusati dovranno ora rispondere di una molteplicità di capi d'accusa, tra cui, a vario titolo, violenza sessuale di gruppo aggravata, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minori di 14 anni, produzione di materiale pedopornografico, detenzione di materiale pedopornografico e atti persecutori. La Procura, infatti, ha contestato anche il reato di revenge porn a carico di almeno uno degli indagati per la diffusione dei filmati.

I soggetti fermati sono stati rintracciati e prelevati dalle loro abitazioni. Dopo le formalità di rito, il maggiorenne è stato trasferito presso la casa circondariale di Sulmona, mentre i due minorenni sono stati condotti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo, a Roma. Si attende ora la fase degli interrogatori e l'interrogatorio protetto della vittima per consolidare le prove raccolte.

La durezza della vicenda riaccende il dibattito sulla prevenzione e sulla necessità di introdurre, come sostenuto da diversi esperti, una più efficace educazione affettiva e alle pari opportunità all'interno dei percorsi scolastici. La giustizia farà il suo corso, ma la ferita sociale inferta da questa azione disumana resta profonda.