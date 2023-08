Si è spento Angelo Cerasani, storico bomber: I suoi gol hanno portato L'Aquila in Serie C

Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Angelo Cerasani, leggendario attaccante che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei tifosi rossoblù negli anni '70. Cerasani è venuto a mancare ieri a Olbia, all'età di 69 anni, a causa di un improvviso malore che lo ha colpito sabato scorso. La notizia ha scosso il mondo sportivo, lasciando un vuoto nei cuori di quanti hanno ammirato il suo talento e la sua passione per il calcio.

Originario di San Benedetto dei Marsi, Cerasani era noto affettuosamente come "ju lupe" dai tifosi aquilani, un soprannome che testimoniava la sua sete insaziabile di gol e vittorie. La sua abilità nel segnare gol lo aveva reso una figura di spicco nella storia della squadra neroverde, e un momento che rimarrà per sempre nella memoria dei tifosi è il suo gol decisivo nello spareggio di Cassino il 3 giugno 1979, che sancì il ritorno dell'Aquila in Serie C.

La carriera di Cerasani lo ha portato a indossare diverse maglie, tra cui quelle dell'Aquila, del Brindisi e dell'Olbia, dove ha giocato per quattro stagioni dal 1980 al 1984. Dopo il ritiro dal calcio agonistico, si era stabilito in Sardegna e aveva intrapreso un'attività di noleggio auto.

L'annuncio della sua scomparsa è stato accolto con profonda tristezza da parte della comunità sportiva abruzzese e non solo. I funerali di Angelo Cerasani si terranno a San Benedetto dei Marsi, dove verrà dato l'ultimo saluto a un grande uomo del calcio che ha lasciato un segno indelebile nella storia della squadra e nel cuore di chi ha avuto l'onore di conoscerlo e ammirare le sue gesta.