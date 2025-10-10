Si ribalta con il trattore: muore a 90 anni, lutto a Dogliola

L’incidente è avvenuto in contrada Fonte Marino, dove Rocco Ottaviano, agricoltore molto conosciuto in paese, ha perso la vita mentre trasportava olive appena raccolte.

Tragedia nel pomeriggio a Dogliola, piccolo centro in provincia di Chieti, dove Rocco Ottaviano, 90 anni, è morto in un incidente agricolo avvenuto lungo la strada provinciale di contrada Fonte Marino. L’uomo era alla guida di un trattore gommato con cui trasportava le olive appena raccolte, quando — per cause ancora in corso di accertamento — il mezzo è uscito di strada ed è precipitato in una scarpata, ribaltandosi.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti e automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri, ma per l’agricoltore non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato fatale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava rientrando verso il centro abitato quando avrebbe perso il controllo del trattore in un tratto particolarmente stretto e scosceso.

La comunità è sotto shock: Ottaviano era una figura molto nota e rispettata. Aveva dedicato l’intera vita al lavoro nei campi e alla sua famiglia. Il sindaco, Giovanni Giammichele, lo ha ricordato con commozione: «Era l’uomo più buono del paese, un vero galantuomo, amico di tutti. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella nostra comunità».

La salma dell’uomo è stata trasferita all’obitorio per gli accertamenti di rito, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Non si esclude che una manovra improvvisa o un problema tecnico al mezzo possano aver provocato la perdita di controllo.