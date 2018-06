Sicurezza e viabilità, Pietrucci: "Programmati nuovi interventi insieme all'ANAS"

"I Comuni di Poggio Picenze, Sulmona, Pettorano sul Gizio, Rivisondoli, Roccaraso, Bussi sul Tirino e Capestrano e le frazioni del Comune dell'Aquila Bazzano, Onna e San Gregorio sono i territori interessati da un programma di messa in sicurezza della viabilità che comprende la realizzazione di rotatorie stradali nei tratti di competenza Anas".

A darne notizia è il Presidente della Commissione Infrastrutture Pierpaolo Pietrucci, che spiega: "Il programma di interventi è stato concordato assieme con il Capo compartimento dell'Anas Abruzzo Antonio Marasco (che ringrazio, lui e la sua struttura di tecnici per la consueta precisione e disponibilità) a seguito di una serie di riunioni.

Gli interventi sono stati portati all'attenzione ai Comuni interessati e quindi sottoposti alle popolazioni e dopo una interlocuzione con gli amministratori, se condivisi o modificati, potranno al più presto vedere la luce".

"Infine - conclude Pietrucci - come concordato con Anas e i Comuni interessati nel novembre scorso e dopo aver portato a termine negli ultimi mesi una serie di interventi di messa in sicurezza, lungo la Strada statale 17 è iniziato il programma di installazione di dissuasori ottici per prevenire il passaggio degli ungulati, tanto rischioso per l'incolumità degli automobilisti su alcune tratte individuate come fortemente critiche".