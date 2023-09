Sindacati denunciano Clima Oppressivo e Abusi al Comune di Lanciano

I sindacati scendono in campo presso il Comune di Lanciano, denunciando una serie di problemi organizzativi e un clima lavorativo che definiscono oppressivo. I dipendenti comunali, secondo i sindacati, si trovano a lavorare in un ambiente che reprime iniziative e comportamenti spontanei e spesso sono sottoposti a condizioni di "terrore" e violenza psicologica.

La rappresentanza sindacale unitaria, con il portavoce Massimiliano Perretti, ha preso l'iniziativa e ha scritto a varie autorità, tra cui l'Anac (Autorità nazionale anticorruzione), il Dipartimento governativo della Funzione pubblica, la consigliera di parità della regione, l'ufficio mobbing della Asl, il sindaco Filippo Paolini, la sua giunta e la segretaria generale Mariella Colaiezzi.

Secondo i sindacati, negli ultimi anni sono aumentati i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, spesso in modo eccessivo, arrivando ad ammonire i dipendenti per motivi leggeri o per situazioni che potrebbero essere risolte con un semplice chiarimento verbale. Questo ha creato un clima di costante agitazione, stress psicologico e malessere tra i dipendenti, che ora hanno paura di commettere errori, aggravata dall'atteggiamento ostile dei dirigenti.

Inoltre, la rappresentanza sindacale ha riportato alcune frasi offensive e denigratorie pronunciate dai dirigenti durante le riunioni, tra cui l'uso della frase "carne umana scadente" e l'accusa che i dipendenti siano "sotto dittatura".

I sindacati chiedono che vengano adottate misure per eliminare il malumore, la violenza psicologica, le offese gratuite e gli atti vessatori che i dipendenti subiscono. Inoltre, richiedono una rotazione dei dirigenti in conformità con la normativa vigente.

La lettera della rappresentanza sindacale conclude sottolineando la necessità di un ambiente di lavoro migliore, che promuova il benessere psicofisico dei dipendenti e contribuisca a un'attività lavorativa più efficiente. Si chiede inoltre un'attenta analisi delle figure apicali coinvolte in tali comportamenti inaccettabili nell'ambiente di lavoro.