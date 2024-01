Sindaci in Rivolta: Appello a Salvini per la Riapertura del Tavolo sull'A24-A25

I sindaci dei comuni interessati dall'autostrada A24/A25 hanno annunciato di scrivere una lettera al Ministro Salvini per ottenere spiegazioni sulla sorprendente chiusura del tavolo tecnico riguardante le autostrade. Velia Nazzarro, sindaco di Carsoli e coordinatore del comitato Sindaci A24-A25, ha espresso la sua incredulità, dichiarando che l'informazione sulla conclusione del tavolo tecnico da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nonostante un incontro a dicembre 2023 in cui nulla era stato comunicato.

La Nazzarro ha ricordato che durante l'incontro di dicembre si era parlato dell'importanza del 2024 per la messa in sicurezza sismica del tratto autostradale, prevedendo inevitabili deviazioni del traffico. Adesso, con la sicurezza in gioco, il sindaco di Carsoli ha annunciato l'intenzione di scrivere una lettera a Salvini lunedì, richiedendo spiegazioni e chiedendo la riapertura del tavolo tecnico a cui partecipavano. Sottolinea l'indispensabilità di coordinare insieme le decisioni, specialmente in relazione alle potenziali deviazioni del percorso autostradale, in considerazione della prioritaria questione della sicurezza.