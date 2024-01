Sindaci in rivolta: Lavori sulle strade lasciano problemi, Anci interviene

Il vicepresidente del consiglio nazionale Anci, Di Giuseppantonio, ha sollevato una problematica diffusa riguardo alle strade, vie e marciapiedi che risultano danneggiati dopo i lavori eseguiti da società pubbliche e private. La questione è stata portata all'attenzione durante la riunione del comitato direttivo dell'Associazione dei Comuni italiani (Anci).

Le strade dissestate, i marciapiedi pericolosi e le vie rattoppate dopo gli interventi, obbligano i Comuni a intervenire con le poche risorse disponibili per evitare situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni. Questo problema si manifesta su vasta scala, come evidenziato dal sindaco di Fossacesia e vice presidente del consiglio nazionale Anci, che ha richiamato l'attenzione sull'indignazione del presidente nazionale, Antonio De Caro, sindaco di Bari. De Caro, infuriato per i rattoppi in città dopo gli interventi di società pubbliche e private, ha annunciato l'intenzione di far elevare sanzioni.

"Lo sfogo del presidente De Caro è completamente legittimo e condivisibile", afferma Di Giuseppantonio, aggiungendo che nella sua città ha sempre chiesto una maggiore vigilanza per garantire che dopo i lavori sulla rete idrica, fognaria, gas, luce o fibra ottica, tutto venga ripristinato in condizioni ottimali. Il sindaco di Fossacesia ha dichiarato che solleverà la questione nella riunione del comitato direttivo dell'Anci Abruzzo, convocata per il prossimo 29 gennaio, affinché si decidano azioni congiunte per evitare che i Comuni debbano utilizzare risorse limitate per riqualificare le zone interessate dai cantieri.