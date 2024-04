Sindaco di Rivisondoli Sopravvive all'Infarto: "Devo Tutto ai Medici di Castel di Sangro e Avezzano"

Il sindaco di Rivisondoli, Giancarlo Iarussi, ha raccontato la sua esperienza dopo essere stato colpito da un infarto nella notte tra sabato e domenica. Iarussi è stato salvato grazie all'intervento tempestivo dei medici dell'ospedale di Castel di Sangro e successivamente dell'ospedale di Avezzano, dove è attualmente ricoverato.

Recatosi in ospedale sabato sera per forti dolori al petto, Iarussi è stato trasferito da Castel di Sangro ad Avezzano, dove è stato sottoposto a un primo intervento e presto dovrà affrontare un'altra operazione. Nonostante lo spostamento di 91 km in ambulanza, la prontezza e la professionalità dei medici hanno garantito un intervento rapido e efficace.

"Io sono vivo grazie ai medici. Non lo dico tanto per dire. È proprio così", ha dichiarato Iarussi, sottolineando l'importanza di rafforzare gli ospedali delle piccole comunità come Castel di Sangro e Isernia. Sebbene riconosca il funzionamento della sanità, Iarussi evidenzia la necessità di migliorare le strutture sanitarie nelle aree interne e montane.