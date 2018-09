Sisma centro Italia, consegnate gli ultimi alloggi provvisori a Montorio al Vomano

A Montorio al Vomano (Te) in località Villa Maggiore, il Sottosegretario Regionale delegato all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016/2017 Mario Mazzocca, ha consegnato ai cittadini le restanti 10 SAE (Soluzioni Abitative in Emergenza).

Ad oggi sono state ordinate n. 331 SAE articolate su 15 lotti funzionali individuati su base comunale (10 in provincia di Teramo e 5 in provincia dell’Aquila). La Regione Abruzzo ha finora consegnato ai Comuni n. 261 SAE relativamente ai comuni di Torricella Sicura (49 SAE), Colledara (21 SAE), Tossicia (36 SAE), Crognaleto (9 SAE), Cortino (20 SAE), Montorio al Vomano (54 SAE), Rocca Santa Maria (5 SAE), Campli (13 SAE), Valle Castellana (13 SAE), Capitignano (18 SAE), Basciano (4 SAE), Montereale (19 SAE). Restano da consegnare 70 SAE così suddivise: • Comune di Crognaleto – 4 SAE in fase di completamento; • Comune di Valle Castellana – 27 in corso di esecuzione; • Comune di Cagnano Amiterno – 12 SAE in corso di esecuzione; • Comune di Campotosto - 14 SAE – esperita gara appalto per urbanizzazioni; • Comune di Campotosto loc. Trasanna – 13 SAE, avviata la procedura progettuale.

Il VI lotto (Montorio, di complessive 54 SAE, è costituito da due insediamenti, capoluogo e Villa Maggiore; quest'ultimo consegnato oggi, il precedente di 44 unità attivo già da mesi. Il ritardo nella consegna delle SAE ai cittadini (completate già in aprile 2018) è dovuto alla necessità di realizzare i collegamenti alle utenze attraversando la adiacente SS 80 mediante spingitubo sotto la sede stradale (al fine di evitare attraversamenti a cielo aperto della strada statale e della condotta adduttrice del gas metano).

I detti lavori di sono stati curati dal Comune di Montorio al Vomano e finanziato con fondi COR. Dati generali lotto Montorio: Progetto esecutivo approvato in data 23/08/2017; Importo lordo urbanizzazioni: €. 1.296.352,03; Importo lordo fornitura SAE: €. 3.804.837,79.