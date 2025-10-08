Sociale: Santangelo, al via "A.M.A. (Arte Musica Abruzzo Giovani)

La Regione presenta A.M.A. – Arte Musica Abruzzo Giovani, un progetto triennale dedicato ai giovani tra i 14 e i 35 anni, con l’obiettivo di prevenire e contrastare disagio sociale, isolamento e fragilità emotiva attraverso l’arte e la creatività.

“Con questo progetto vogliamo rafforzare il benessere psicosociale dei ragazzi, offrendo loro opportunità di espressione, incontro e crescita personale - afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Roberto Santangelo. “L’arte - prosegue- diventa strumento di inclusione, dialogo e cittadinanza attiva”.

Il progetto, attivo da maggio 2025 a maggio 2028, coinvolgerà oltre 600 giovani in laboratori creativi, performance artistiche, progetti di street art, mentorship e attività culturali diffuse su tutto il territorio regionale.

Oggi si è svolto il primo tavolo tecnico di insediamento, volto a definire le linee di azione e gli interventi da mettere in campo. Durante l’incontro è stata presentata la scheda progetto, contenente tutte le informazioni necessarie per l’avviso. Con un budget complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, sostenuto dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili e da un cofinanziamento della Regione Abruzzo, A.M.A. rappresenta una novità assoluta per la Regione, rispetto ai precedenti riparti di fondi destinati ai giovani.

Il coordinamento del progetto è affidato al Servizio Programmazione Sociale in collaborazione con ambiti distrettuali sociali, ETS, scuole, Comuni e associazioni culturali, garantendo un approccio strutturato e inclusivo.