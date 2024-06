Sole e Caldo in Arrivo: Tregua Anticiclonica fino a Venerdì

L'Italia si prepara a godere di una parentesi di tempo stabile e soleggiato, grazie all'aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale e sull'Italia dovuto alla risalita di un promontorio anticiclonico dal Nord Africa. Dopo l'allontanamento dell'ultimo vortice verso i Balcani, il clima stabile e prevalentemente soleggiato caratterizzerà il paese almeno fino a venerdì, con temperature in costante aumento fino a valori estivi. Gli unici disturbi si registreranno lungo le zone montuose, in particolare sull'arco alpino, con possibili rovesci pomeridiani di breve durata. Ecco il dettaglio delle previsioni per le prossime 48 ore.

Giovedì:

Nord: Mattinata soleggiata, con qualche addensamento su Liguria e Alpi orientali. Nel pomeriggio nubi cumuliformi si svilupperanno lungo l'arco alpino, con possibili rovesci su Alto Adige, Cadore e Carnia, in esaurimento in serata. Altrove cielo sereno.

Giornata interamente soleggiata. Temperature: In aumento, con massime di 29/31°C al Nord, 31/33°C al Centro, 31/33°C al Sud e fino a 34/35°C nelle zone interne delle isole maggiori.

Venerdì: