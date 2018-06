Spara alla moglie e si uccide: arma restituita da amico

Era stato di proprietà di Giuliano Cattaruzzi fino allo scorso anno il revolver a tamburo calibro 38 che ieri mattina l'uomo ha utilizzato per uccidere l'ex moglie Donatella Briosi e togliersi la vita in uno studio notarile in centro a Udine.

Poi Cattaruzzi aveva ceduto l'arma a un amico. Ma una quindicina di giorni fa, quando era rientrato a Tarcento proprio per la compravendita dell'immobile, gliene aveva chiesto la restituzione. Gli aveva riferito di sentirsi insicuro da solo, in una casa isolata, e l'amico gliela aveva restituita.

I due avevano anche consegnato all'autorità una dichiarazione di cessione dell'arma, sebbene con un'irregolarità formale.