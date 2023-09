Sparatoria a Montesilvano: 23enne Ferito in una Faida tra Famiglie Rom

Una violenta lite tra due famiglie rom ha scatenato una sparatoria a Montesilvano, che ha ferito un giovane di 23 anni. Inizialmente, la lite tra le due famiglie ha generato tensioni, ma le cose sono precipitate quando una spedizione punitiva ha deciso di risolvere il diverbio con colpi di pistola. Durante l'aggressione, diversi proiettili sono stati sparati, e uno di calibro 22 ha colpito un giovane 23enne alla gamba.

L'incidente è ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'intera sequenza degli eventi avvenuti ieri sera in una zona tra via Mosa e via Senna a Montesilvano. La vittima è stata trasportata in ospedale a Pescara per le cure necessarie alla ferita alla gamba.

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha commentato l'episodio, definendolo "sicuramente molto grave". Ha inoltre sottolineato che l'area di via Mosa è oggetto di una pratica di confisca in corso da oltre dieci anni, e si augura che questa procedura possa essere completata al più presto. Attualmente, a Montesilvano, ci sono una decina di immobili che sono stati confiscati e successivamente assegnati all'Agenzia per i beni confiscati alla criminalità, prima di diventare proprietà del Comune di Montesilvano per scopi sociali.