Spettacolare Incidente a Controguerra: Auto Sbanda e Volteggia per 10 Metri fuori Strada

Ieri sera, sulla SP1 nel territorio comunale di Controguerra, un'auto Dacia guidata da un uomo di 57 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale mozzafiato. Dopo aver sbandato, il veicolo è letteralmente volato per circa 10 metri prima di fermarsi contro una scarpata.

Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri di Alba Adriatica, giunti immediatamente sul luogo per effettuare i necessari rilievi. L'autista è stato prontamente soccorso dal personale sanitario presente, che lo ha successivamente trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza.

L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Nereto ha permesso di mettere in sicurezza il veicolo incidentato. Successivamente, con l'utilizzo di un'autogru inviata dal Comando di Teramo, l'auto è stata recuperata dalla posizione in cui si era fermata, sul bordo della scarpata.