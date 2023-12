Spettacolare Ribaltamento su Provinciale 80 a San Nicolò a Tordino: Traffico in Tilt e Chiusura

Spettacolare ribaltamento su Provinciale 80: la strada temporaneamente chiusa. Incidente a San Nicolò a Tordino nel tardo pomeriggio ha causato il traffico in tilt. Una Volkswagen Polo si è ribaltata dopo uno scontro con una Fiat 500X in sosta. La Provinciale è stata chiusa per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale di Teramo per ricostruire la dinamica. L'anziano conducente della Polo, coinvolto nello scontro, è stato trasportato all'ospedale Mazzini di Teramo per i traumi riportati.