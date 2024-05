Stellantis Atessa: Calo di Produzione e Cassa Integrazione in Giugno, la Preoccupazione

A partire dal 10 giugno, lo stabilimento Stellantis di Atessa affronterà un periodo di cassa integrazione per due settimane, coinvolgendo fino a 400 lavoratori. La decisione è stata presa a causa di un significativo calo produttivo, particolarmente nel segmento dei cabinati destinati ai camper. La Fim Cisl Abruzzo, tramite il segretario generale Amedeo Nanni, ha espresso forte preoccupazione durante l'incontro tra il comitato esecutivo di Fim-Uilm-Fismic e Uglm e la Direzione aziendale di Stellantis Atessa.

"Da tempo avevamo segnalato il calo del mercato automobilistico e le sue gravi conseguenze per i lavoratori e le loro famiglie", ha dichiarato Nanni. "La crisi nel settore richiede una risposta decisa e collaborativa da parte di Stellantis, del Governo e della Regione. Siamo abituati a incrementi produttivi, ma consapevoli dei cambiamenti nel panorama automobilistico, specialmente con l'abbandono del motore endotermico a favore del full elettrico".

La notizia della cassa integrazione preoccupa anche per il futuro. "È necessario trovare soluzioni sostenibili per proteggere i posti di lavoro e promuovere la ripresa industriale", ha aggiunto Nanni. La Fim Cisl continuerà a monitorare attentamente la situazione anche nello stabilimento gemello di Gliwice, per tutelare gli interessi dei lavoratori abruzzesi e molisani. "Lavoreremo con le istituzioni locali per assicurare un futuro prospero e sostenibile per il nostro territorio".