Stop acqua in diverse città: ecco tutte le zone colpite questa settimana

Aca annuncia interruzioni e riduzioni idriche in varie località fino al 22 ottobre, coinvolgendo sia fasce orarie diurne che notturne.

L’Aca ha reso note le prossime chiusure dei serbatoi per garantire l’approvvigionamento idrico in diverse zone, dal 15 al 22 ottobre. Durante questo periodo, diverse aree saranno interessate da sospensioni o riduzioni del servizio idrico. È importante notare che il ripristino del flusso d'acqua potrebbe subire ritardi, specialmente nelle zone più elevate, che risultano essere idraulicamente sfavorite.

Le chiusure coinvolgeranno vari comuni e saranno suddivise tra interruzioni pomeridiane e notturne. In particolare, il servizio sarà sospeso nel pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 18, in diverse località:

Cappelle sul Tavo : l'intero territorio comunale subirà l'interruzione, fatta eccezione per la frazione di Terra Rossa .

: l'intero territorio comunale subirà l'interruzione, fatta eccezione per la frazione di . Loreto Aprutino : la chiusura riguarderà il centro urbano , Contrada Fornace, Contrada Muretto, Via Roma, Via Cappuccini, Via Angolani, Via Gramsci e Via Mameli.

: la chiusura riguarderà il , Contrada Fornace, Contrada Muretto, Via Roma, Via Cappuccini, Via Angolani, Via Gramsci e Via Mameli. Moscufo : la sospensione interesserà il centro urbano e le aree più alte e limitrofe.

: la sospensione interesserà il centro urbano e le aree più alte e limitrofe. Pianella: qui sarà coinvolto il centro urbano e le contrade di Colle Vecchio, Prato Donico e le zone circostanti.

Le chiusure notturne, invece, saranno attive dalle ore 21 fino alle ore 6 del mattino successivo in altre aree. Città Sant'Angelo, nella zona di Colle di Sale, vedrà una riduzione significativa del flusso d'acqua, passando da 27 a 15 litri al secondo. Analogamente, Francavilla al Mare sarà colpita da interruzioni idriche nelle aree di Santa Cecilia, presso il pozzetto di San Giovanni (riduzione da 38 a 22 l/s), e in zona Carletto, dove il flusso verrà ridotto da 70 a 20 litri al secondo.

Queste interruzioni fanno parte di una serie di misure temporanee messe in atto dall’Aca per gestire al meglio le risorse idriche, assicurando che le riserve d'acqua possano coprire le esigenze della popolazione in modo bilanciato. L'azienda ha raccomandato ai cittadini delle aree coinvolte di prepararsi a eventuali disagi e di monitorare attentamente gli aggiornamenti ufficiali, poiché potrebbero verificarsi variazioni nei tempi di ripristino.

Gli utenti interessati dovranno quindi prestare attenzione agli avvisi locali, preparandosi a gestire le eventuali carenze d'acqua con un adeguato stoccaggio o riduzione dei consumi durante le ore di sospensione. Anche se l’Aca non ha specificato interventi strutturali a lungo termine, queste chiusure indicano la necessità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, soprattutto in vista di eventuali nuove emergenze legate alla disponibilità idrica.

In questo contesto, è opportuno ricordare che le misure adottate rappresentano un tentativo di prevenire eventuali crisi più gravi, assicurando al contempo la distribuzione dell'acqua a tutte le zone interessate, anche se a costo di temporanei disagi.