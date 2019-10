Stop al caldo anomalo, in arrivo calo termico

Ultimi giorni di caldo anomalo: L'egemonia dell'anticiclone sub tropicale sta per terminare bruscamente e con essa anche il clima semi estivo che ci ha accompagnato negli ultimi giorni di Settembre e che resisterà in buona parte anche per la prima giornata di oggi 1 Ottobre, poi l'arrivo di un fronte di aria fredda dal nord Europa farà precipitare i termometri di molti gradi, la diminuzione potrà essere anche nell'ordine dei 10°C in meno sui valori minimi della notte che su molte regioni saranno a una sola cifra.

Il tracollo termico inizierà da mercoledì sera e si protrarrà fino a venerdì.

Mercoledì: L'arrivo del maltempo comporta un primo calo termico al nord (escluso la Romagna) con valori che tornano nelle medie del periodo ma il netto calo si avvertirà soprattutto a partire dalla sera.

Calo termico anche in Toscana mentre resiste il Caldo su resto del Centro e tutto il Sud con massime ancora fino a 28°C o persino localmente superiori.



Giovedì: il fronte freddo attraversa l'Italia e le temperature diminuiscono ulteriormente.

Il calo sarà netto sulle regioni adriatiche e al Sud.

In particolare sulle Adriatiche si potranno perdere fino a 8°C rispetto alla giornata precedente con massime che localmente potranno risultare anche sotto media.

Molto fresche anche le minime della notte con valori sotto ai 10°C al Nord.



Venerdì: continua l'afflusso di correnti fresche da nordest con un possibile ulteriore calo delle temperature, sia nei valori massimi ma soprattutto in quelli minimi della notte che saranno a una cifra su molte regioni del Centro Nord.

Le massime potranno localmente risultare sotto media in Valpadana e lungo l'Adriatico.

Più miti le regioni tirreniche.

Weekend: ancora in oggetto di analisi a causa della difformità tra i vari modelli ma in linea di massima la giornata di sabato dovrebbe essere caratterizzata da un lieve rialzo termico da ovest. Domenica ancora da valutare nei prossimi aggiornamenti.