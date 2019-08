Stop al grande caldo, nel Week end pioggia e temporali su tutta la Penisola

Nonostante la presenza di un campo di alta pressione che rimarrà ben disteso anche nei prossimi giorni lungo le latitudini centrali e meridionali europee, il tempo sull'Italia si mostrerà a tratti capriccioso ed instabile, con temporali che a carattere locale potranno risultare anche di forte intensità. La causa va ricercata nella presenza di una saccatura in quota all'interno del campo di alta pressione, blanda ma in grado di innescare fenomeni a tratti intensi. Questa si posizionerà proprio all'altezza del Mediterraneo centrale e l'Italia e condizionerà il tempo non solo delle regioni settentrionali, ma anche di quelle centrali e poi meridionali tra giovedì e venerdì.

METEO GIOVEDÌ.

Nel corso delle prossime ore i rovesci e i temporali penalizzeranno parte del Piemonte, in particolar modo tra alte pianure e pedemontane, Lombardia nordoccidentale, Emilia orientale e Romagna, Trentino Alto Adige nonché basso Veneto. Nel pomeriggio le precipitazioni raggiungeranno anche la Sardegna meridionale mentre temporali prenderanno vita lungo la dorsale appenninica centro settentrionale, Alpi e Prealpi orientali, interessando localmente anche le coste marchigiane e dell'Abruzzo settentrionale. Non si esclude qualche isolato fenomeno possa interessare anche Appennino molisano e campano, Daunia, Murge, Cilento, Gargano, Salento, Aspromonte, Madonie. In serata persisteranno ancora qualche locale fenomeno ma con tendenza a un graduale miglioramento.

METEO VENERDÌ.

Intorno alla saccatura in quota si muoverà un sistema frontale che coinvolgerà fin dal mattino parte delle regioni settentrionali, con piogge e temporali soprattutto a ridosso dell'arco alpino ma anche sull'alta Val Padana. Fenomeni destinati ad intensificarsi nel pomeriggio a ridosso delle Alpi ma che coinvolgeranno anche la Liguria, specie di Levante, a tratti fin sulla costa. Al Centro primi fenomeni già in mattinata sull'Appennino, in intensificazione in giornata con coinvolgimento anche della Toscana interne e dell'entroterra sardo. Al Sud instabilità in aumento dal pomeriggio sulle zone interne della Sicilia e lungo l'Appennino con temporali localmente forti, ma in esaurimento in serata.

METEO SABATO.

Avvio giornata già instabile al Nord con piogge soprattutto sulle pianure del Nordovest, al pomeriggio temporali in formazione su Alpi e Appennino in sconfinamento al Val Padana centro-occidentale con fenomeni anche forti la sera. Al Centro instabile in Sardegna con piogge e temporali soprattutto sulle zone interne orientali, piogge e temporali in intensificazione al pomeriggio su dorsale appenninica e zone interne tirreniche, specie in Toscana, in attenuazione in serata. Al Sud inizio giornata parzialmente nuvoloso, instabilità in aumento dal pomeriggio con temporali su Sicilia interna e dorsale appenninica, specie su Daunia e Molise, in attenuazione in serata.

METEO DOMENICA.

Inizio giornata variabile al Nord con qualche pioggia sulla Val Padana, dal pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino con qualche pioggia o temporale in attenuazione in serata. Al Centro parzialmente nuvoloso al mattino, instabile dal pomeriggio su entroterra sardo e Appennino con temporali sparsi in attenuazione in serata. Al Sud schiarite al mattino, dal pomeriggio temporali sull'Appennino e localmente sull'entroterra della Sicilia in attenuazione in serata.