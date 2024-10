Stop all'acqua per 25 comuni: lavori di sicurezza al sistema idrico del Gran Sasso

Interruzioni notturne dell'acqua in 25 comuni, inclusa L'Aquila, per garantire serbatoi pieni durante le perforazioni per la messa in sicurezza del sistema idrico.

A partire da giovedì sera, 25 comuni subiranno interruzioni notturne della fornitura d'acqua. Le sospensioni inizieranno alle ore 23 e proseguiranno fino alle 5 del mattino per tre notti consecutive. Questa misura si rende necessaria per prepararsi ai lavori di messa in sicurezza del sistema idrico sotto il Gran Sasso, che prenderanno il via lunedì 14 ottobre e dureranno 45 giorni. Durante questo periodo, saranno eseguite perforazioni nel sottosuolo, operazioni che potrebbero causare potenziali contaminazioni delle acque.

La strategia adottata prevede il riempimento preventivo dei serbatoi idrici dei comuni interessati, per garantire un approvvigionamento alternativo nel caso si verifichino problemi. Questo processo richiede la sospensione temporanea delle forniture idriche durante la notte. Oltre a L'Aquila, sono coinvolti altri comuni dell'area, tra cui Acciano, Barisciano, Fossa e Santo Stefano di Sessanio.

Gran Sasso Acqua, la società responsabile della gestione idrica locale, ha spiegato che "l'operazione permetterà di accumulare volumi d'acqua significativi nei serbatoi, consentendo di affrontare eventuali contaminazioni derivanti dalle perforazioni". La decisione è stata presa durante un incontro a Teramo con il Commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema idrico, Pierluigi Caputi.

I lavori consistono in indagini geognostiche e geofisiche, monitoraggi e interventi volti a mitigare i rischi idrogeologici e migliorare la qualità delle acque e la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. Gli interventi sono considerati cruciali per preservare una risorsa fondamentale per il territorio, che da tempo soffre di criticità legate alla gestione idrica.

Ecco l'elenco completo dei comuni coinvolti dalle interruzioni idriche notturne: L’Aquila, Acciano, Barisciano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Molina Aterno, Navelli, Ocre, Ofena, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Tione degli Abruzzi, e Villa Sant’Angelo.