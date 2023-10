Storica Vittoria del Pineto nel Derby con il Pescara: 1-0 il Risultato Finale

Una storica vittoria è stata ottenuta dal Pineto contro il Pescara nel derby abruzzese. L'Adriatico ha visto la presenza di oltre ottomila spettatori (8.431, un record stagionale per lo stadio finora) mentre il Pescara, fino a questo momento la squadra peggiore della stagione, ha subito la prima sconfitta in campionato nel derby "esterno" contro il Pineto, segnando così un evento senza precedenti nella storia delle due società abruzzesi.

Il Pescara di Zeman è stato punito da un gol di Gambale nel secondo tempo, sebbene l'ex attaccante dell'Avellino debba ringraziare Brosco, che ha fatto un errore clamoroso lasciando passare un pallone al limite della propria area, consentendo a Gambale di mettere la palla nell'angolo, battendo un Plizzari che fino a quel momento era rimasto quasi del tutto inoperoso. Il Pineto ha gestito con successo Aloi e compagni, dimostrando più determinazione nei contrasti e nella gestione complessiva del match, riuscendo a chiudere gli spazi e a prevenire al Pescara di costruire le consuete chiare occasioni da gol, come era successo nelle partite precedenti di campionato.

Il Pescara deve riflettere sulle opportunità sprecate: due opportunità clamorose, una per tempo, sono state sprecate da Cangiano (con un'importante deviazione di Tonti) e da Merola (che è stato messo davanti a Tonti da Floriani, ignorando Cuppone completamente solo in area). In una serata caratterizzata da una mancanza di vena, e contro un avversario che mirava soprattutto a impedire al Pescara di giocare bene, commettere errori così grossolani nella finalizzazione non era ammissibile.

Il Pineto ha anche gestito bene la fase finale del match, rimanendo compatto e resistendo alla stanchezza fino al 97'. Questa è stata una notte indimenticabile per la squadra del presidente Brocco, probabilmente la più importante nella storia della società teramana.

La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0 in favore del Pineto, con il gol decisivo di Gambale al 29' del secondo tempo.

Tabellino Partita

PINETO (3-5-2): Tonti; Evangelisti, Ingrosso, Marafini; Njambe, Germinario, Amadio (dal 21' s.t. Lombardi), Schirone (dal 26' s.t. Baggi), Borsoi (14' s.t. Teraschi); Volpicelli (dal 26' s.t. Gambale), Chakir (dal 20' s.t. Della Quercia). A disposizione: Mercorelli, Di Filippo, Ruggiero, De Santis, Villa, Macario, Traini, Foglia, Grilli. Allenatore: Amaolo.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani, Brosco, Mesik, Milani (dal 20' s.t. Moruzzi); De Marco, Aloi, Manu (dal 20' s.t. Dagasso); Merola, Cuppone (20' s.t. Vergani), Cangiano. A disposizione: Ciocci, Di Pasquale, Pierno, Pellacani, Mora, Squizzato, Masala, Tommasini. Allenatore: Zeman.

ARBITRO: Zanotti di Rimini. ASSISTENTI: Taverna e Tomasi.

RETI: 29' s.t. Gambale

NOTE: Spettatori 8.481, incasso 79.035 euro; ammoniti Chakir (Pi), Brosco (Pe), Gambale (Pi), Lombardi (Pi), Baggi (Pi); angoli 2-8; recupero 1' p.t., 6' s.t.