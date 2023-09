Storica Vittoria per il Pineto: 1-0 Contro il Rimini

È una giornata di festa per il Pineto, che ha ottenuto la sua prima vittoria in un campionato professionistico nella storia del club. La squadra ha conquistato il successo contro il Rimini allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, in una partita che ha visto il Pineto giocare gran parte del tempo in superiorità numerica a seguito dell'espulsione di Semeraro, giocatore del Rimini, al 44' del primo tempo.

La svolta decisiva della partita è arrivata all'88' quando Volpicelli, centravanti del Pineto, ha segnato il gol-vittoria con un preciso colpo di destro. Sembrava che la partita si stesse dirigendo verso un terzo pareggio consecutivo per il Pineto dopo la sconfitta di misura ad Ancona, ma Volpicelli ha dimostrato grande determinazione nell'ottenere la vittoria.

Nel finale di partita, il Pineto ha avuto anche l'opportunità di raddoppiare il vantaggio, ma ha colpito un palo con un potente tiro da fuori area e ha visto Germinario fallire il tap-in sul ribaltamento.

Il Rimini ha cercato di pareggiare nei minuti di recupero, ma un gol di Ubaldi è stato annullato per fuorigioco su segnalazione dell'assistente.

In precedenza, entrambe le squadre avevano sprecato diverse occasioni, con il portiere Colombo del Rimini che si era distinto in diverse parate cruciali. Un momento chiave è arrivato al 19' del secondo tempo quando Volpicelli del Pineto ha colpito la traversa con una punizione.

Con questa vittoria, il Pineto ha centrato l'obiettivo di riscattare la sconfitta precedente e ha ottenuto i primi tre punti della stagione. Il Rimini, prima della partita, aveva annunciato l'allontanamento del direttore sportivo Andrea Maniero.

Ecco le formazioni in campo:

PINETO (3-5-2): Tonti; Evangelisti, Marafini, Di Filippo; Teraschi, Pellegrino, Lombardi L., Schirone, Della Quercia; Gambale, Volpicelli.

RIMINI (3-4-3): Colombo; Tofanari, Gorelli, Gigli; Rosini, Megelaitis, Langella, Semeraro; Lamesta, Morra, Capanni.

L'arbitro della partita è stato Simone Catanoso di Reggio Calabria.

Foto: Andrea Iommarini Sport Photography facebook Pineto Calcio