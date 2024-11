Strada provinciale 21 "Magoranese": completato l’intervento da 315 mila euro, ma non basta!

Dopo la messa in sicurezza, nuovi lavori da 500 mila euro saranno avviati per completare il tratto da Ortucchio a Gioia dei Marsi e migliorare l'illuminazione.

L'Aquila – Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 21 "Magoranese", che collega i comuni di Ortucchio e Gioia dei Marsi, situati nella provincia dell'Aquila. A dare l’annuncio è stato Gianluca Alfonsi, vicepresidente della Provincia dell'Aquila e delegato alla Viabilità per la zona della Marsica, che ha sottolineato l'importanza di questo intervento per garantire una maggiore sicurezza agli utenti della strada.

"Questo progetto è stato fondamentale per migliorare la struttura viaria e incrementare la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni che ogni giorno percorrono questa arteria fondamentale per il nostro territorio", ha dichiarato Alfonsi, spiegando che l'investimento complessivo di 315 mila euro è stato possibile grazie al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le risorse sono state destinate alla manutenzione straordinaria della strada provinciale nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (Snai), un programma ministeriale che prevede il finanziamento di interventi nelle aree più svantaggiate del paese.

Nel dettaglio, i lavori appena completati hanno previsto il rifacimento del piano viabile tra Gioia dei Marsi e la frazione di Casali D'Aschi, la realizzazione di un percorso pedonale in località "Laghetto di Ortucchio", nonché il miglioramento della pubblica illuminazione. Inoltre, sono stati installati guard-rail in tratti critici e sono stati aggiornati i segnali orizzontali e verticali, per migliorare la visibilità e la sicurezza lungo il percorso.

Tuttavia, il vicepresidente ha precisato che non si tratta di un intervento conclusivo, ma solo di un primo passo. “L'amministrazione provinciale, guidata dal presidente Angelo Caruso, ha già allocato altri fondi per continuare a migliorare questa importante strada”, ha aggiunto Alfonsi, rivelando che entro dicembre verranno appaltati nuovi lavori per un importo di 500 mila euro, destinati al completamento del tratto da Ortucchio. Inoltre, è previsto un ulteriore stanziamento nel prossimo bilancio per il miglioramento dell’illuminazione tra Gioia dei Marsi e Lecce nei Marsi.

L'intervento è stato affidato all’impresa Feling 2000 Srl, con sede a Avezzano, che ha eseguito i lavori sotto la direzione dell’ingegnere Nicolino D'Amico (dirigente del settore Viabilità della Provincia), con il supporto del responsabile del progetto, ingegnere Mario Martellone, e del direttore dei lavori, ingegnere Gregorio Di Muzio.

Alfonsi ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto da tutti i professionisti coinvolti, definendo questo progetto una vera e propria riqualificazione delle zone interessate. “Questi interventi, insieme ai futuri lavori in programma, sono essenziali per migliorare la vivibilità e la sicurezza del nostro territorio, e rappresentano un segno tangibile dell’impegno dell’amministrazione provinciale per la riqualificazione infrastrutturale della Marsica”, ha concluso il vicepresidente.

L'intervento sulla Magoranese è solo uno dei molti progetti che la Provincia dell'Aquila sta portando avanti con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle strade provinciali e, più in generale, la mobilità nella regione, nell’ambito delle politiche di sviluppo sostenibile e riqualificazione delle infrastrutture per le aree interne.