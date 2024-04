Strade Chiuse, Cantieri, Autostrade a Singhiozzo. La Mappa Completa

Il calendario dei lavori stradali e autostradali offre una panoramica delle principali restrizioni alla circolazione. La prossima interruzione dei lavori è prevista il 18 aprile sulla Bologna-Taranto A25 BUSSI / POPOLI. Lungo l'A25 Pescara-Roma, l'uscita di Bussi/Popoli sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 11:00 alle 12:00 di mercoledì 10 aprile per consentire lo svolgimento di una manifestazione sportiva.

Per quanto riguarda l'A14 PESCARA SUD-PESCARA OVEST, nei giorni 15, 16 e 17 aprile, dalle 23:00 alle 5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara sud e Pescara ovest in direzione Ancona/Bologna per ispezioni alla galleria "Immacolata Vaccari". Si consiglia di seguire percorsi alternativi tramite la Statale 16 fino a Pescara ovest/Chieti/Dragonara dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud.

Dopo la pausa pasquale, i cantieri stradali riprenderanno l'attività. Durante i ponti del 25 aprile e 1 maggio, i lavori saranno sospesi da giovedì 18 aprile a lunedì 6 maggio, mentre una sospensione estiva è programmata dal 31 maggio al 10 settembre.

La chiusura della galleria San Silvestro tra Pescara e Francavilla ha deviato il traffico sulla Statale 16 fino al termine dei lavori. Il pedaggio sull'A14 tra Pescara sud/Francavilla e Pescara ovest/Chieti e viceversa sarà gratuito fino al 30 giugno.

La SP 10 Peligna (Raiano - Vittorito) sarà chiusa per lavori di ripulitura delle scarpate e potatura degli alberi fino a sabato 6 aprile, con deviazioni di percorso disponibili attraverso la strada provinciale che collega Corfinio a Raiano.

A Chieti, la viabilità sulla Statale 656 è rallentata a causa dei lavori sui piloni del viadotto San Martino, con limitazioni di traffico per veicoli fino a 7,5 tonnellate. I lavori dureranno almeno fino a maggio 2024.

I cantieri lungo l'A14, tra Pedaso e Vasto Sud, proseguono secondo il calendario stabilito, facente parte del programma nazionale di ammodernamento e potenziamento della rete autostradale.

Nella zona della Statale 16 Costa dei Trabocchi, si registra traffico a senso unico alternato a causa di lavori sui ponti in prossimità di La Foce e Cavalluccio, gestiti automaticamente da semafori.

A causa delle avverse condizioni meteo, il ponte Aventino 3 sulla SS 84 "Frentana", in provincia di Chieti, è sottoposto a verifiche tecniche che ne determinano la chiusura al traffico fino a nuovo avviso.

La SP 8 Farindola-Rigopiano è chiusa a causa di cedimenti strutturali. Si consiglia di utilizzare percorsi alternativi via contrada Vicenne o contrada Macchie per raggiungere Rigopiano dal versante pescarese.

Infine, a causa del cedimento del ponte sul fiume Aterno in direzione di Molina Aterno, la circolazione sulla SP 11 Aquilana è interrotta fino a ulteriori provvedimenti.

Autostrade per l'Italia ha attivato il servizio "Cashback con targa" per rimborsi automatici ai viaggiatori che subiscono ritardi dovuti ai cantieri, estendendolo anche agli utenti che pagano il pedaggio con carta o contanti tramite l'app Free To X.