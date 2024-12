Strade, aree verdi e teatri: il futuro di Pescara

Oltre 181 milioni di euro per opere pubbliche a Pescara tra il 2025 e il 2027: strade, teatri e parchi in primo piano.

Un grande piano di opere pubbliche sta per cambiare il volto di Pescara. Con un investimento complessivo di oltre 181 milioni di euro, il programma triennale approvato dalla giunta del sindaco Carlo Masci mira a rinnovare infrastrutture, spazi verdi e strutture culturali. Il piano è stato presentato dal primo cittadino e dal consigliere Massimo Pastore, che ha seguito i lavori passo dopo passo.

Il progetto prevede interventi per 68 milioni nel 2025, 91 milioni nel 2026 e 22 milioni nel 2027, finanziati attraverso fondi comunali, europei, nazionali e regionali. Di questi, circa 23 milioni arriveranno direttamente dal bilancio comunale.

Uno dei punti centrali riguarda le piantumazioni: il sindaco Masci ha dichiarato che l’obiettivo è aggiungere 10mila nuovi alberi in città. Questi si affiancheranno ai progetti già in corso, come quelli su corso Umberto e piazza Sacro Cuore, e ad altre aree come il parco nord e l’area ampliata della pineta Dannunziana grazie alla demolizione dello svincolo a trombetta, che libererà 22mila metri quadri.

Per le strade, il piano destina 9 milioni in tre anni alla manutenzione e 1,5 milioni per rendere i marciapiedi più sicuri. Tra gli altri interventi spiccano il completamento della riviera sud, la riqualificazione di via Pepe e via Di Sotto, e importanti lavori su scuole, il teatro Michetti, il Conservatorio e gli impianti sportivi.

Particolare attenzione è riservata alla cultura: con fondi Fsc della Regione, si punta alla ristrutturazione del teatro d'Annunzio e alla riqualificazione delle sponde del fiume Pescara. Qui, un investimento di 1,4 milioni di euro mira a rendere il corso d'acqua navigabile. Altri 4 milioni saranno destinati al completamento del lungomare sud con nuovi tratti che collegheranno piazza Rizzo a Francavilla, passando per piazza Le Laudi, via Tosti, e piazza Alcyone.

Anche lo sport avrà la sua parte: il campo Adriano Flacco sarà riqualificato, mentre si prosegue con il progetto strategico per l’area di risulta, destinata a diventare un polo urbano all’avanguardia. Entro i primi mesi del 2025 sarà ufficializzato il progetto esecutivo e si avvieranno i lavori per il primo lotto, finanziato con 20 milioni di euro regionali. L’intervento include anche la sistemazione della recinzione del parco Cocco, con un investimento di 600mila euro.

Secondo Pastore, il 2025 sarà cruciale per l’avanzamento del secondo lotto dell’area di risulta e per altri interventi strategici. “Questo piano triennale – ha dichiarato – non è solo ambizioso, ma risponde a esigenze concrete, migliorando la qualità della vita e valorizzando la città in ogni suo aspetto”.

Con un programma così articolato, Pescara si prepara a un futuro di cambiamento, con spazi più verdi, infrastrutture moderne e una maggiore attenzione alle periferie e alla cultura.