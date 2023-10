Strage Familiare a Vignola: Uomo di 67 Anni Uccide Mamma e Fratello a Coltellate

Un dramma familiare ha sconvolto la tranquilla serata di domenica a Vignola, in provincia di Modena. Un uomo di 67 anni è stato protagonista di un duplice omicidio, compiendo un duplice omicidio a coltellate che ha scosso la comunità locale. La tragedia si è consumata durante l'ora di cena in una modesta abitazione sita in via Torino, una strada costeggiata da villette alle porte del paese.

Le vittime di questo terribile atto di violenza sono state la madre e il fratello dell'aggressore, rispettivamente di 88 e 66 anni. La scoperta dei loro corpi senza vita è stata effettuata dai carabinieri, giunti sul luogo dopo una segnalazione d'allarme proveniente dai vicini di casa. Questi avevano udito grida sospette, simili a quelle di una violenta lite, e avevano subito allertato le autorità.

L'autore di questa tragica vicenda è stato rapidamente identificato ed è stato prontamente allontanato dalla scena del delitto in ambulanza, sotto la custodia dei carabinieri. Viene considerato il principale sospettato della morte della madre e del fratello, e le indagini sul caso sono in corso per far luce su questo terribile episodio familiare.