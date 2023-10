Strage di Gatti a Santa Maria del Ponte: Otti Felini Uccisi da Bocconi Avvelenati

Un'altra triste strage di gatti ha scosso Santa Maria del Ponte, una frazione di Tione degli Abruzzi. Almeno otto felini sono stati vittime di avvelenamento, facendo parte di una colonia felina assistita da alcuni abitanti del paese. Dopo la scoperta di questa orribile situazione, i cittadini hanno prontamente segnalato l'accaduto ai carabinieri forestali.

Il nucleo cinofilo è intervenuto immediatamente, dando il via a un'indagine per identificare eventuali esche avvelenate che potrebbero essere state utilizzate. Alcuni gatti fortunatamente sono sopravvissuti all'attacco. I carabinieri forestali hanno effettuato una bonifica dell'area coinvolta e pianificano di condurre analisi di laboratorio per stabilire con precisione le cause dei decessi dei felini e individuare il tipo di veleno impiegato.

La comunità di Tione degli Abruzzi è preoccupata che un simile episodio possa ripetersi. Attualmente non è chiaro se qualcuno abbia deliberatamente disseminato bocconi avvelenati o se i gatti siano stati esposti a pesticidi o altre sostanze nocive. Le associazioni animaliste vogliono sottolineare che il maltrattamento degli animali costituisce un reato che può comportare procedimenti penali per chi ne è responsabile e incoraggiano chiunque sia testimone di simili eventi a segnalarli alle autorità competenti.