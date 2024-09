Striscia la Notizia rivoluziona il cast: svelato il primo Velino, Gianluca Briganti

Lo storico programma di Canale 5 introduce per la prima volta un ballerino maschile: ecco chi è il nuovo Velino Gianluca Briganti.

Dopo 36 anni, la storica trasmissione satirica Striscia la Notizia cambia volto: per la prima volta non saranno due ballerine a muoversi sul celebre bancone, ma un ballerino. A partire dal 23 settembre, la novità principale del programma sarà l'arrivo di Gianluca Briganti, il primo “Velino” nella storia del programma, accanto alla nuova velina Beatrice Coari. Il direttore artistico Antonio Ricci, con il consueto spirito ironico, ha definito questa innovazione una vera e propria svolta, affermando che Briganti potrebbe essere chiamato “Velino” per il suo ruolo. Lo show sarà presentato da Michelle Hunziker e Nino Frassica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Chi è Gianluca Briganti, il primo Velino

Nato a Viareggio 37 anni fa, Gianluca Briganti ha radici che mescolano la cultura cilena della madre con quella italiana del padre. La sua carriera artistica inizia prestissimo: ha cominciato a ballare a soli cinque anni e non ha mai smesso. Diplomato nel 2010 presso l'Accademia MAS Music Arts & Show di Milano, Gianluca si è perfezionato in danza, recitazione e canto, qualità che lo hanno portato a calcare i palchi di alcuni tra i più prestigiosi musical europei. La sua esperienza non si limita al teatro: ha anche lavorato in diversi programmi televisivi, dimostrando la sua versatilità come performer. Briganti rappresenta un vero esempio di come la passione possa trasformarsi in una carriera artistica di successo, ed è pronto a portare una ventata di freschezza a Striscia la Notizia.

Chi è Beatrice Coari, la nuova Velina

Accanto a Briganti, la nuova Velina sarà Beatrice Coari, una 21enne nata a Genova con una solida formazione sia accademica che artistica. Dopo aver ottenuto il diploma al liceo linguistico, si è iscritta all'Università di Genova, dove studia Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti. Poliglotta, parla fluentemente inglese, francese e spagnolo. La danza, però, è la sua vera passione, un’eredità familiare trasmessa dalla madre, con la quale ha studiato danza classica. Anche la nonna materna, pur non avendo mai praticato la danza, ha avuto un ruolo fondamentale nel sostenere il suo percorso, essendo figlia di una sarta che lavorava presso il Teatro Carlo Felice di Genova.

Durante la sua crescita artistica, Beatrice ha approfondito altre discipline come la danza moderna, contemporanea e la heels dance, tecnica che combina danza e l’uso di tacchi. Nel 2023, la sua bellezza e il suo talento le hanno permesso di ottenere il titolo di Miss Miluna Liguria, grazie al quale ha partecipato alle finali del concorso Miss Italia.

Con questa nuova formazione, Striscia la Notizia si prepara a stupire ancora una volta il pubblico, dimostrando che l'evoluzione può essere parte del suo DNA, senza tradire la sua storica identità satirica. Il debutto di Briganti e Coari rappresenta una scommessa sul futuro del programma, che continua a rinnovarsi senza perdere il suo carattere unico.