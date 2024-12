Studentessa investita: la scuola annulla la festa di Natale in segno di vicinanza

Sofia lotta tra la vita e la morte, il liceo Maior sospende gli eventi per supportare la famiglia in questo momento difficile.

Sofia, la giovane di 15 anni investita da un SUV martedì scorso mentre attraversava le strisce pedonali in via Falcone e Borsellino, continua a lottare per la vita. La studentessa, frequentante la 3ª A del liceo scientifico Maior, si trova ancora in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale locale, dopo un complesso intervento neurochirurgico. Le sue condizioni rimangono estremamente critiche, e tutta la comunità scolastica e cittadina si stringe attorno alla ragazza e alla sua famiglia.

Il tragico incidente è avvenuto mentre Sofia si dirigeva verso l’auto del padre, che la attendeva all’uscita da scuola. L’impatto con il SUV ha causato gravi lesioni che hanno richiesto un immediato trasferimento in ospedale e un’operazione d’urgenza. I medici, pur monitorando costantemente la situazione, non hanno ancora sciolto la prognosi.

Di fronte a questa tragedia, il liceo Maior ha deciso di sospendere la tradizionale festa di Natale, prevista per il prossimo 16 dicembre. La decisione è stata comunicata ai genitori e agli studenti attraverso i rappresentanti d’istituto, che hanno spiegato le motivazioni dietro questa scelta.

«In una situazione così delicata», si legge nella nota, «non sarebbe stato appropriato festeggiare. Questo rinvio vuole essere un segno di solidarietà verso Sofia e la sua famiglia, un modo per far sentire loro il nostro supporto». I rappresentanti hanno anche espresso la speranza di poter riorganizzare l’evento «tutti insieme» in un momento più sereno.

Intanto, la comunità scolastica si unisce in un’unica preghiera per il miglioramento delle condizioni di Sofia. Sui social e attraverso i gruppi di genitori e alunni, si moltiplicano i messaggi di vicinanza e sostegno alla famiglia, che sta affrontando giornate di ansia e dolore.

Questo drammatico episodio ha suscitato anche una riflessione sulla sicurezza stradale. L’incrocio dove è avvenuto l’incidente è stato segnalato in passato come particolarmente pericoloso, e molti genitori e cittadini hanno sollecitato interventi per migliorare la visibilità e ridurre i rischi per i pedoni.

Mentre Sofia continua a lottare, il liceo Maior e l’intera comunità attendono con ansia buone notizie, nella speranza che questa giovane vita possa tornare presto alla normalità.