Studenti disabili senza assistenza infermieristica: richieste urgenti alla Regione Abruzzo

Organizzazioni denunciano la mancanza di assistenza infermieristica scolastica per studenti con disabilità gravi, sollecitando risposte entro febbraio per garantire il diritto all'istruzione e alla salute.

La CGIL Abruzzo Molise, l'associazione Carrozzine Determinate e Insieme per Silvia SCN2A APS esprimono profonda preoccupazione per la persistente assenza di assistenza infermieristica nelle scuole, che compromette il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità gravi. Dopo aver presentato una proposta di legge regionale il 18 dicembre scorso, le organizzazioni attendono ancora riscontri concreti dalle istituzioni. Chiedono risposte definitive entro la fine di febbraio per garantire una soluzione stabile al problema.

Il caso di una bambina di Martinsicuro, impossibilitata a frequentare la scuola a settembre per la mancanza di personale infermieristico, ha evidenziato la criticità della situazione. Solo dopo una lunga battaglia, è stato possibile assicurare le figure necessarie attraverso l'estensione del servizio ADI. Questo problema riguarda numerosi studenti che necessitano di cure sanitarie continuative durante l'orario scolastico, come la somministrazione di farmaci o la gestione di dispositivi medici.

A dicembre, le organizzazioni hanno incontrato gli assessori regionali alla Salute, Nicoletta Verì, e alle Politiche Sociali, Roberto Santangelo, i quali hanno riconosciuto l'urgenza della questione e si sono dichiarati favorevoli a una legge regionale per regolamentare l'assistenza infermieristica scolastica. Tuttavia, nonostante la promessa di una nuova convocazione a gennaio, non sono pervenute ulteriori comunicazioni.

Le associazioni sottolineano che non accetteranno ulteriori ritardi o risposte interlocutorie. La Regione Abruzzo deve assumersi la responsabilità di garantire il diritto allo studio e alla salute degli studenti con disabilità gravi. In attesa dell'approvazione della legge, è fondamentale adottare misure immediate per assicurare un sistema scolastico inclusivo a tutti i livelli. La scuola deve essere un luogo di inclusione per tutti.

Secondo la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH), è essenziale promuovere l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità attraverso modifiche legislative che garantiscano un supporto adeguato.

La situazione attuale richiede un intervento tempestivo da parte delle istituzioni per garantire che ogni studente, indipendentemente dalle proprie condizioni di salute, possa esercitare pienamente il proprio diritto all'istruzione in un ambiente sicuro e supportivo.