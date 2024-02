Stupro a Catania: L'Orrore nel Cuore della Villa Bellini - La Terribile Notte della Giovane Coppia

Una tranquilla passeggiata serale nella suggestiva Villa Bellini di Catania si è trasformata in un incubo per una giovane coppia, una ragazza di 13 anni e il suo fidanzato di 17. Il 30 gennaio alle 19:30, il parco cittadino è diventato il teatro di un atto di violenza brutale perpetrato da un branco di sette giovani egiziani, di cui tre minorenni. La giovane coppia è stata circondata e trascinata nei bagni pubblici, dove due membri del gruppo hanno violentato la ragazza sotto gli occhi degli altri cinque, che hanno costretto il fidanzato a guardare impotente.

La vittima, in lacrime, ha raccontato l'orrore subito, implorando di essere lasciata andare e supplicando di non farle del male. Nonostante i tentativi disperati della coppia di divincolarsi e urlare, sono riusciti a scappare solo quando sono arrivati in via Etnea per chiedere aiuto. Passanti soccorritori hanno allertato immediatamente il 112, e un'ambulanza è intervenuta.

La giovane vittima ha riconosciuto i due minorenni autori dello stupro durante un confronto con il branco, mentre il fidanzato, costretto ad assistere alla violenza, ha contribuito all'identificazione degli altri membri, incluso uno che ha collaborato con gli inquirenti.

La reazione delle autorità è stata immediata, con tre maggiorenni in carcere, uno agli arresti domiciliari e i tre minorenni in un centro precauzionale. Le Procure distrettuali e per i minorenni di Catania contestano loro la violenza di gruppo aggravata nei confronti di una giovane minorenne.

Le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni e del vicepremier Matteo Salvini hanno espresso solidarietà alla vittima, con Salvini che ha sollevato la questione della castrazione chimica per i responsabili, sottolineando la necessità di una risposta decisa da parte del Governo.