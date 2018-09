Stupro a Pescara, arrestato stupratore, il Sindaco:"Gesto vile e brutale"

Un senegalese di 61 anni è stato arrestato a Pescara per avere violentato una donna di 39 anni del pescarese nei pressi del terminal bus. Il fatto è accaduto sabato pomeriggio, intorno alle 14.

L'uomo è stato notato mentre abusava della donna: alcuni viaggiatori hanno allertato la polizia e hanno bloccato il senegalese, poi arrestato dagli agenti della Squadra Mobile e Squadra Volante. Su disposizione del pm di turno Rosangela Di Stefano, il 61enne è stato trasferito nella casa circondariale San Donato.

L'uomo ha dei precedenti per violenza in famiglia e si stava separando dalla moglie italiana; molto probabilmente domani sarà ascoltato dai magistrati.

"Quanto è accaduto ci tocca dal punto di vista umano e amministrativo". Queste le prime parole del sindaco di Pescara Marco Alessandrini dopo la violenza sessuale accaduta ieri in centro città.

"Condanniamo un gesto così vile e brutale - ha aggiunto - considerandolo per la violenza che contiene, una violenza che per noi non ha connotazioni legate alla nazionalità di chi la esercita, esattamente come quella espressa dalla rissa a Rancitelli, giorni fa (quando fu ferito un 33enne nigeriano), ma è spregevole in quanto tale. Ringrazio a nome della città coloro che ieri si sono fatti avanti per assicurare il colpevole alle forze dell'ordine e anche le forze dell'ordine che sono state solerti ed efficaci, com'è accaduto per la rissa citata, che ha visto i responsabili subito identificati e denunciati all'autorità giudiziaria".

"Appena venuti a conoscenza dei fatti, ieri sera - ha sottolineato - abbiamo disposto subito l'eliminazione di tutte le siepi e la potatura degli alberi, come in passato avevamo potenziato l'illuminazione pubblica sull'intero perimetro dell'area di risulta. Un'operazione in corso stamane da parte delle nostre squadre del Verde e di 'Attiva', che ringraziamo per la grande disponibilità dimostrata.

Si lavora affinché tolto il cono d'ombra che le siepi creavano, chi ha cattive intenzioni sia disarmato dalla visibilità di ciò che compie e si scoraggino anche gli accampamenti notturni".