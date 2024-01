Successo Medico nella ASL di Pescara: Prima Tracheotomia su Lattante

Un piccolo paziente di appena 6 mesi, con un peso di 5 kg e nato pretermine, ha fatto la storia nell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara sottoponendosi al primo intervento di tracheotomia mai eseguito presso questa struttura. La delicata procedura è stata condotta dall'Equipe di Otorinolaringoiatria, guidata dal Dr. Claudio Caporale, affiancato dalle anestesiste Maria Rizzi ed Angela Lannutti.

Il neonato, originariamente proveniente da un altro ospedale al di fuori della regione, è stato trasferito a Pescara a causa di complicazioni legate alla prematurità e, in particolare, a un'insufficienza respiratoria cronica causata da broncodisplasia.

"Il piccolo paziente," dichiara la Dr.ssa Susanna Di Valerio, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, "è stato accettato nel nostro reparto con l'obiettivo di sottoporsi a un intervento di tracheotomia, insieme a un intervento per il posizionamento della Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG), eseguito dai nostri colleghi della chirurgia pediatrica, guidati dal Prof. Gabriele Lisi. Queste procedure hanno reso più agevole l'assistenza respiratoria per il bambino, e la PEG garantirà una nutrizione adeguata, facilitando la domiciliazione del piccolo. La gestione completa della cura di pazienti pediatrici rappresenta un'opportunità significativa per le famiglie di neonati e bambini fragili, riducendo la necessità di trasferimenti in strutture sanitarie di altre regioni. Speriamo di continuare a ridurre questa necessità sempre di più."

Questo intervento pionieristico testimonia l'eccellenza e l'innovazione nell'ambito sanitario locale, offrendo soluzioni cruciali per migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.