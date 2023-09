Successo nella Riserva del Borsacchio: 70 Tartarughe Marine nascono in 68 giorni

Una straordinaria schiusa di tartarughe marine è stata registrata nella Riserva del Borsacchio, grazie agli sforzi congiunti dei volontari delle Guide del Borsacchio e del Centro Studi Cetacei. Sono 70 le piccole tartarughe che hanno fatto il loro debutto, segnando un successo significativo nella conservazione di questa specie vulnerabile.

L'84% delle uova deposte è riuscito a schiudersi, portando alla nascita di 68 nidiacei, mentre altre 2 tartarughe sono state recuperate durante l'escavazione e 14 uova non sono riuscite a schiudersi. Una di queste uova non schiuse è stata trasportata in un contenitore isotermico al Centro Recupero Tartarughe Marine Luigi Cagnolaro di Pescara, in attesa di eventuali futuri sviluppi.

Questo straordinario risultato è stato raggiunto grazie a un presidio permanente organizzato dai volontari delle Guide del Borsacchio e dal Centro Studi Cetacei sulla spiaggia, al fine di proteggere e assistere questo importante evento naturale. Le tartarughine Caretta Caretta appena nate sono state battezzate Fabrizia, in memoria dell'ambientalista Fabrizia Arduini, e Laura, in onore della volontaria che ha scoperto il nido 68 giorni fa.

I volontari hanno monitorato attentamente l'area per i primi 45 giorni, effettuando controlli sei volte al giorno e informando cittadini e turisti. Durante questo periodo, sono stati anche in grado di prevenire due episodi di vandalismo, grazie all'aiuto dell'Associazione Carabinieri e delle Guardie Ambientali.

Dal 31 agosto, i volontari del Centro Studi Cetacei si sono uniti al presidio, mantenendo una vigilanza costante indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Tutto questo impegno è stato sostenuto attivamente ed economicamente dai volontari stessi, che sottolineano l'importanza di questa missione nella conservazione delle tartarughe marine, nonostante l'assenza di finanziamenti esterni.