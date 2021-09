Sud della penisola ancora con anticiclone e caldo, al nord in arrivo temporali

Il Campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale, non sarà garanzia di tempo soleggiato su tutte le regioni. Correnti più fresche ed instabili in arrivo dall'Atlantico, da mercoledì, inizieranno ad insidiare il dominio anticiclonico sul Mediterraneo favorendo lo sviluppo di nuvolosità diurna dapprima su Alpi e Prealpi, in estensione a tutte le regioni del Nord prima e del Centro poi.

Sulle regioni meridionali invece, la protezione della campana anticiclonica, garantirà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con temperature anche punte fino 34°C/35°C.

EVOLUZIONE SECONDA PARTE DELLA SETTTIMANA - Nei giorni successivi, stando alle odierne emissioni modellistiche, i rovesci ed i temporali, localmente anche di forte intensità, andranno ad interessare oltre le Alpi e le Prealpi, successivamente anche la Pianura Padana, per poi estendersi anche alle regioni centrali. Volgendo lo sguardo al prossimo weekend, si intravede un altro passaggio temporalesco sulle regioni del Centro-Nord ma, vista la distanza temporale, tale evoluzione necessita di ulteriori conferme.

Sulle regioni del Sud le condizioni atmosferiche si manterranno tutto sommato stabili per l'intera settimana, da segnalare solo locali addensamenti in prossimità dei rilievi durante le ore diurne, ma senza precipitazioni di rilievo.

Le temperature, come già anticipato, caleranno progressivamente al Centronord, mentre saranno stabili o in ulteriore lieve rialzo sulle regioni meridionali.