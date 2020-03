Super ciclone in settimana e clima mite sulla penisola

Con l'inizio della nuova settimana l'anticiclone è in fase di rinforzo sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, dopo il passaggio del veloce fronte freddo di domenica che determina ancora i suoi ultimi addensamenti su parte del Nordovest, dell'estremo Sud e delle isole maggiori.

Non si tratta quindi di un rinforzo tale da permettere già un lunedì stabile e soleggiato su tutte le nostre regioni, anche se su molte di queste la settimana si apre con il sole. Da martedì invece, ma soprattutto nei giorni immediatamente successivi, l'anticiclone si rinforzerà ulteriormente e si estenderà a tutta l'Europa centrale e meridionale, favorendo tempo stabile e soleggiato su praticamente tutte le regioni e le temperature aumenteranno costantemente portandosi su valori pienamente primaverili. A ridosso del fine settimana però qualcosa potrebbe iniziare a cambiare per infiltrazioni di correnti più fredde dal Nord Europa verso il Mediterraneo.

METEO ITALIA LUNEDÌ.

Al Nord addensamenti su ovest Piemonte e Valle d'Aosta ma con schiarite sulle vette alpine, annuvolamenti comunque in graduale diradamento in giornata.

Altrove tempo in prevalenza soleggiato.

Al Centro tempo in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche nube in più al mattino sulla Maremma.

In Sardegna nubi sparse, più frequenti sul versante tirrenico con locali pioviggini in arrivo verso sera.

Al Sud poco nuvoloso su gran parte delle regioni salvo addensamenti sul versante ionico e soprattutto in Sicilia, seppur senza fenomeni di rilievo.

Temperature in ripresa nei massimi.

METEO ITALIA MARTEDÌ.

Tempo stabile sull'Italia e in prevalenza soleggiato, pur con qualche nube sparsa lungo la dorsale appenninica, al Sud e sulle isole maggiori, più compatta sulla Sardegna tirrenica.

Si segnalano inoltre alcune velature che offuscheranno a tratti i cieli del Nord.

Temperature in ulteriore aumento con valori fino a 16/18°C al Centro-Sud e sulle isole.

METEO ITALIA MERCOLEDÌ.

Anticiclone sempre più smagliante sull'Europa centro-meridionale e sull'Italia con tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulle nostre regioni.

Faranno eccezione alcune nubi sparse ed innocue lungo l'Appennino e sulle isole maggiori, mentre al primo mattino sarà possibile qualche foschia o banco di nebbia sulla Val Padana.

Temperature in ulteriore aumento con massime fino a 18/20°C su Val Padana orientale, regioni centrali tirreniche e in Puglia, localmente superiori.

TENDENZA SUCCESSIVA.

Poche variazioni giovedì con tempo anticiclonico, stabile e mite e temperature in ulteriore lieve aumento, fino a 18/20°C al Nord, su tirreniche e Puglia, localmente superiori.

Graduale deterioramento venerdì a partire dal Nord, con temperature che inizieranno a diminuire e qualche pioggia che dalle regioni settentrionali potrà estendersi a quelle centrali.