Super multe e nuove regole: il nuovo Codice della Strada è realtà

Dal 14 dicembre entra in vigore il nuovo Codice della Strada con multe raddoppiate e nuove sanzioni severe: attenzione agli automobilisti, le regole sono cambiate!

Il nuovo Codice della Strada, che entrerà in vigore a partire dal 14 dicembre, porta con sé cambiamenti significativi per gli automobilisti, a partire da multe molto più elevate e pene severe per violazioni sempre più frequenti. Il decreto, fortemente voluto dal vicepremier Matteo Salvini, mira a combattere le violazioni più gravi e a garantire una maggiore sicurezza stradale.

Uno dei cambiamenti principali riguarda l'uso del cellulare alla guida, che ora comporterà multe che variano da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. Per chi è recidivo, la multa può salire fino a 1.400 euro e la sospensione della patente può arrivare a tre mesi.

Anche le sanzioni per chi guida sotto l'effetto di alcol sono più severe: il tasso alcolemico influenzerà l'entità della multa, che può variare da 573 euro a 6.000 euro, con una possibile sospensione della patente fino a due anni e pene detentive da 3 mesi a un anno. Chi supera i limiti di velocità, anche solo di 10 km/h, rischia multe da 173 a 694 euro. E se il superamento avviene in un centro abitato e ripetutamente nel corso dell’anno, la multa sale da 220 a 880 euro con sospensione della patente.

Inoltre, il nuovo Codice prevede l’obbligo di distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo per i veicoli che sorpassano una bicicletta. Per i monopattini elettrici, che dovranno essere dotati di targa, assicurazione e casco, le sanzioni sono altrettanto severe, con multe da 200 euro in caso di violazioni.

L'introduzione di nuove regole per i neopatentati è un altro punto rilevante: non potranno guidare auto potenti per i primi tre anni dalla patente. Inoltre, è stato incrementato il valore delle multe per chi parcheggia indebitamente negli spazi riservati agli invalidi: ora si rischiano multe fino a 330 euro per chi parcheggia un’auto senza il permesso, e 165 euro per il motorino. Anche il parcheggio abuso in prossimità degli incroci vede l’aumento delle sanzioni da 25 a 87 euro per le moto e da 42 a 165 euro per le auto.

Un'ulteriore novità riguarda chi sorpassa un'auto delle forze dell'ordine che sta rallentando il traffico: la multa ammonta a 167 euro con una sospensione della patente per almeno un mese. Se il sorpasso avviene in presenza di un passaggio a livello con il segnale di divieto attivo o con barriere abbassate, la multa sarà di almeno 200 euro.

Il nuovo Codice della Strada introduce anche il dovere di assicurazione, targa e dotazioni di sicurezza per i monopattini elettrici, con l’obbligo di installare frecce direzionali e freni su entrambe le ruote. Chi non rispetterà queste nuove disposizioni rischia multe salate.

Con l'entrata in vigore di queste norme, il governo mira a ridurre le infrazioni e migliorare la sicurezza sulle strade, sollecitando un maggiore rispetto delle regole da parte di tutti gli utenti della strada.