SuperBonus Abruzzo: Sospiri Incontra i Costruttori per Sistemare la Norma

Oggi pomeriggio, il Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha tenuto un incontro presso la sede dell'Assemblea legislativa a Pescara, con una delegazione di rappresentanti delle Associazioni di categoria dei costruttori.

Il principale argomento trattato durante questa riunione è stato il progetto di legge intitolato "Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale". Dopo essere stato esaminato dalla Commissione Bilancio, il progetto di legge sarà sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione.

L'Onorevole Sospiri ha dichiarato che l'incontro è stato estremamente produttivo e che i costruttori hanno accolto con favore la struttura del provvedimento. Saranno prese in considerazione eventuali modifiche minori che potrebbero emergere dalle osservazioni fatte durante il dibattito.

L'obiettivo è far sì che l'Aula approvi una legge che permetta di sperimentare un meccanismo efficiente, veloce, trasparente e lineare, e che possa essere ampliato anche in futuro. Questo progetto di legge è il risultato di un lavoro complesso ed è stato sviluppato anche prendendo spunto da iniziative analoghe in altre regioni.

Il Presidente ha sottolineato che il testo non risolverà tutte le sfide legate al Superbonus, ma l'impegno da parte della regione è massimo, con l'obiettivo di fornire uno strumento utile ed efficace per le famiglie e le imprese.