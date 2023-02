SuperEnalotto, centrato il '6' da record da oltre 371 milioni di euro. Due quote vinte in Abruzzo

SuperEnalotto, centrato il sei da 371 milioni di euro. La combinazione vincente al concorso SuperEnalotto - SuperStar numero 20 di oggi è stata: 1, 38, 47, 52, 56, 66 con Jolly 72 e SuperStar 23.

Il sei si è aggiudicato 371.133.424,51 euro, mentre 12 punti '5' si sono aggiudicati una quota unitaria di 25.601,14 euro.

"La vincita" da record "è stata realizzata grazie a un sistema a caratura, giocato attraverso la bacheca dei nostri sistemi" fa sapere una nota Sisal.

Delle 90 quote - ciascuna da 4 milioni di euro - fortunate acquistate dalle ricevitorie dalla bacheca dei sistemi Sisal e vendute ad altrettanti giocatori in tutta Italia, una è stata giocata a Pescara e un’altra a Penne.

In particolare, una quota è stata venduta nel Bar Natale in via Del Circuito a Pescara e un'altra a nel Bar Belvedere in piazza Luca da Penne a Penne.