Superbonus, Scoperta Maxi-Truffa da 50 Milioni: Denunciati 16 Criminali

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha smascherato una truffa colossale legata all'indebito utilizzo del credito d'imposta per il Superbonus 110% e il Bonus Facciate. Sedici persone sono state denunciate per aver orchestrato una frode di circa 50 milioni di euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Chieti, hanno rivelato un sofisticato schema di frode messo in atto da un'organizzazione criminale con base in tre capoluoghi campani. I criminali emettevano fatture per lavori mai eseguiti, accumulando così crediti d’imposta che venivano poi trasferiti e monetizzati attraverso una serie di operazioni di cessione e acquisto di crediti.

Otto delle imprese coinvolte operavano nella provincia di Chieti. Queste imprese, spesso in difficoltà economiche, cedevano i crediti fittizi e, dietro promessa di un compenso, completavano le procedure necessarie per ottenere i pagamenti fraudolenti. L'indagine ha ricostruito un giro di crediti fittizi di circa 90 milioni di euro, qualificati come riciclaggio dal Sostituto Procuratore Giuseppe Falasca.

Le operazioni delle Fiamme Gialle, sotto la guida del Ten. Col. Vito Casarella, hanno portato al sequestro preventivo dei crediti fiscali ancora non monetizzati e alla denuncia a piede libero di 16 persone, tra cui dieci campani, cinque della provincia di Chieti e un rumeno.

Il Comandante Provinciale, Col. Michele Iadarola, ha sottolineato l'importanza dell'intervento della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi fiscali, proteggendo così sia gli interessi erariali sia i principi di concorrenza leale tra le imprese. I sospettati, in virtù del principio di presunzione d'innocenza, non possono essere considerati colpevoli fino a una sentenza irrevocabile di condanna.