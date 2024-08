Supercarcere: Sequestrati Telefonini, Droga e Coltelli. Un Arresto per Mafia

Durante un’operazione di controllo nel supercarcere di Lanciano, le forze dell’ordine hanno sequestrato otto telefonini cellulari, un coltello a serramanico e due panetti di droga. L'operazione, condotta dalla polizia penitenziaria in collaborazione con i carabinieri, ha portato anche all'arresto di un uomo originario di Acerra, che si era presentato per un colloquio con un familiare.

Dai controlli preliminari è emerso che l'uomo era ricercato per associazione a delinquere di stampo mafioso, e su di lui pendeva un mandato di cattura. Gli inquirenti sospettano che i telefonini e il coltello siano stati introdotti all'interno del carcere lanciandoli oltre il muro di cinta, eludendo così il sistema anti-drone in dotazione alla struttura, che non è entrato in funzione.

Il segretario locale del sindacato Sappe, Piero Di Campli, ha lodato il personale di polizia penitenziaria per l'impegno costante, nonostante la carenza di personale e il carico di lavoro aggravato dal piano ferie estivo. "Nonostante la continua emorragia di personale e le difficoltà, la lotta per garantire la legalità all'interno del carcere prosegue senza sosta," ha dichiarato Di Campli. Ha inoltre sottolineato la necessità di rinforzi urgenti, evidenziando che il personale è ormai stremato dal carico di lavoro e dalle ore di straordinario.

Attualmente, il supercarcere di Villa Stanazzo ospita 250 detenuti, sorvegliati da circa un centinaio di agenti di polizia penitenziaria, una situazione che rende ancora più pressante la richiesta di potenziamento dell'organico.