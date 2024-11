Svelato il progetto per S. Andrea: parco, parcheggio e nuova edilizia nel cuore della città!

Approvato dalla giunta il piano di riqualificazione per l'area di San Andrea: 50 parcheggi, verde pubblico e valorizzazione delle storiche mura cittadine.

Il progetto S. Andrea lungo le mura compie un importante passo avanti con l’approvazione, da parte della giunta comunale, della delibera che avvia le procedure per la realizzazione dell’Accordo di programma necessario per la riqualificazione urbana della zona esterna alle mura. L’area in questione si trova nelle vicinanze di via Campo di Fossa e l’intervento prevede un investimento di ben 1,6 milioni di euro, finanziati attraverso il programma della delibera Cipe 48/16.

Secondo quanto dichiarato dall’Assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione, Francesco De Santis, il progetto si articola su tre elementi chiave: il diradamento edilizio, che comporterà una significativa riduzione del numero di edifici nella zona, la valorizzazione paesaggistica e ambientale, grazie alla vicinanza delle mura storiche cittadine che saranno finalmente riapparse alla fruizione della comunità, e infine un aspetto di grande rilevanza culturale, dato che l’area interessa un pezzo del patrimonio storico della città.

Il piano prevede la realizzazione di nuove aree residenziali, una zona verde attrezzata con parco pubblico e aree di svago per i residenti e, non meno importante, la costruzione di un parcheggio con 50 posti auto destinato a rendere più fruibile l’area per i cittadini. «Il progetto, frutto di un lungo e accurato lavoro svolto dai tecnici e dai professionisti del settore, si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione urbana che la città sta portando avanti», ha concluso De Santis, ringraziando gli esperti che hanno lavorato con impegno per il raggiungimento di questo obiettivo.

Inoltre, l'assessore ha ricordato come il piano sia il proseguimento di un progetto avviato durante il precedente mandato, in collaborazione con l'ex assessore Daniele Ferella e il sindaco Biondi, che ha permesso di avviare finalmente le procedure necessarie per portare a compimento un intervento che avrà un forte impatto positivo sul quartiere e sull’intera città.

Il recupero della zona di San Andrea non solo migliorerà la vivibilità del quartiere, ma contribuirà anche a riqualificare e valorizzare una parte importante del patrimonio storico della città. La realizzazione di nuovi spazi pubblici, insieme al miglioramento delle infrastrutture, rappresenta una grande opportunità per la crescita e lo sviluppo sostenibile dell’area.